Тренер олімпійського чемпіона Абраменко: спекуляція на фото з прапором – це нерозумно
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Тренер українського фристайлера Олександра Абраменко, який завоював “золото” на Олімпійських іграх у Пхьончхані, Енвер Аблаєв вважає недоречним обговорення жесту Абраменко на врученні медалей. Про це він заявив у коментарі виданню “Крим.Реалії”, інформує УНН.
“Всі на п’єдесталі завжди фотографуються, це відбувається сотні років. Напевно, тепер комусь цікаво спекулювати на цьому, але, я вважаю, що це просто нерозумно”, — сказав Аблаєв.
Це перша олімпійська нагорода в історії українського фрістайлу й третє “золото” в історії зимових Олімпіад для України — слідом за фігуристкою-одиночницею Оксаною Баюл (1994 рік) і жіночою збірною України в біатлонній естафеті (2014 рік).
Як повідомляв УНН, Абраменку вручили золоту медаль Олімпіади-2018.