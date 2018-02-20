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Тренер олімпійського чемпіона Абраменко: спекуляція на фото з прапором – це нерозумно

Київ • УНН

 • 5606 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Тренер українського фристайлера Олександра Абраменко, який завоював “золото” на Олімпійських іграх у Пхьончхані, Енвер Аблаєв вважає недоречним обговорення жесту Абраменко на врученні медалей. Про це він заявив у коментарі виданню “Крим.Реалії”, інформує УНН.

“Всі на п’єдесталі завжди фотографуються, це відбувається сотні років. Напевно, тепер комусь цікаво спекулювати на цьому, але, я вважаю, що це просто нерозумно”, — сказав Аблаєв.

Це перша олімпійська нагорода в історії українського фрістайлу й третє “золото” в історії зимових Олімпіад для України — слідом за фігуристкою-одиночницею Оксаною Баюл (1994 рік) і жіночою збірною України в біатлонній естафеті (2014 рік).

Як повідомляв УНН, Абраменку вручили золоту медаль Олімпіади-2018.

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