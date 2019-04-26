Тренер "Манчестер Юнайтед" назвал лучшего футболиста клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поддержал вратаря команды Давида Де Хеа и назвал его лучшим игроком клуба последних лет, сообщает УНН со ссылкой на BBC.
"Я верю в Давида. Он наш лучший футболист за последние шесть или семь сезонов. С ним все будет в порядке", - отметил Сульшер.
Отметим, что в последних 9-ти поединках "красные дьяволы" потерпели 7-ми поражений, а "МЮ" пропустил 18 голов в них при 6-ти убитых.
Заметим, что испанский страж ворот из 35 выходов на поле за "МЮ" в этом сезоне в АПЛ лишь в семи отстоял без пропущенных голов.