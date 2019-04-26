Тренер "Манчестер Юнайтед" назвав найкращого футболіста клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер підтримав воротаря команди Давида Де Хеа та назвав його кращим гравцем клубу останніх років, повідомляє УНН з посиланням на BBC.
"Я вірю в Давида. Він наш найкращий футболіст за останні шість або сім сезонів. З ним все буде в порядку", - наголосив Сульшер.
Зазначимо, що в останніх 9-ти поєдинках "червоні дияволи" зазнали 7-ми поразок, а "МЮ" пропустив 18 голів в них при 6-ти забитих.
Зауважимо, що іспанський страж воріт з 35 виходів на поле за "МЮ" цього сезону в АПЛ лише в сімох відстояв без пропущених голів.