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Тренер "Манчестер Юнайтед" назвав найкращого футболіста клубу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер підтримав воротаря команди Давида Де Хеа та назвав його кращим гравцем клубу останніх років, повідомляє УНН з посиланням на BBC.

"Я вірю в Давида. Він наш найкращий футболіст за останні шість або сім сезонів. З ним все буде в порядку", - наголосив Сульшер.

Зазначимо, що в останніх 9-ти поєдинках "червоні дияволи" зазнали 7-ми поразок, а "МЮ" пропустив 18 голів в них при 6-ти забитих.

Зауважимо, що іспанський страж воріт з 35 виходів на поле за "МЮ" цього сезону в АПЛ лише в сімох відстояв без пропущених голів.

Українські Національні Новини

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