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Тренер "Леганес" анонсировал выход Лунина в матче с "Атлетико"

Тренер "Леганес" анонсировал выход Лунина в матче с "Атлетико"

Киев  •  УНН

 • 8016 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Аргентинский тренер испанского "Леганес" Маурисио Пеллегрино выразил надежду на уверенное выступление украинском Андрея Лунина в будущем противостоянии Примеры с мадридским "Атлетико", информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.

"Завтра я выставлю тех игроков, которых считаю готовыми к матчу. Надеюсь, игра станет лучше для Лунина и других футболистов, у которых не так много шансов", - признался Пеллегрино.

Примечательно, что основной кипер "Леганес" Иван Куэльяр пропускать игру из-за дисквалификации.

Отметим, встреча команд пройдет завтра с 17:15.

Также добавим, "Леганес" сейчас после 26 матче чемпионата оказался на 11-м месте, опережая 15-й Леванте всего на 3 очка.

Украинские Национальные Новости

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