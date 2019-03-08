Тренер "Леганес" анонсировал выход Лунина в матче с "Атлетико"

"Завтра я выставлю тех игроков, которых считаю готовыми к матчу. Надеюсь, игра станет лучше для Лунина и других футболистов, у которых не так много шансов", - признался Пеллегрино.

Примечательно, что основной кипер "Леганес" Иван Куэльяр пропускать игру из-за дисквалификации.

Отметим, встреча команд пройдет завтра с 17:15.

Также добавим, "Леганес" сейчас после 26 матче чемпионата оказался на 11-м месте, опережая 15-й Леванте всего на 3 очка.