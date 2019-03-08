Тренер "Леганес" анонсировал выход Лунина в матче с "Атлетико"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Аргентинский тренер испанского "Леганес" Маурисио Пеллегрино выразил надежду на уверенное выступление украинском Андрея Лунина в будущем противостоянии Примеры с мадридским "Атлетико", информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
"Завтра я выставлю тех игроков, которых считаю готовыми к матчу. Надеюсь, игра станет лучше для Лунина и других футболистов, у которых не так много шансов", - признался Пеллегрино.
Примечательно, что основной кипер "Леганес" Иван Куэльяр пропускать игру из-за дисквалификации.
Отметим, встреча команд пройдет завтра с 17:15.
Также добавим, "Леганес" сейчас после 26 матче чемпионата оказался на 11-м месте, опережая 15-й Леванте всего на 3 очка.