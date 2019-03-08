Тренер "Леганесу" анонсував вихід Луніна в матчі з "Атлетіко"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Аргентинський керманич іспанського "Леганесу" Маурісіо Пеллегріно виразив надію на впевнений виступ українця Андрія Луніна в майбутньому протистоянні Прімери з мадридським "Атлетіко", інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
"Завтра я виставлю тих гравців, яких вважаю готовими до матчу. Сподіваюся, гра стане кращою для Луніна та інших футболістів, у яких не так багато шансів", - зізнався Пеллегріно.
Примітно, що основний кіпер "Леганеса" Іван Куельяр пропускатиме гру через дискваліфікацію.
Зазначимо, зустріч команд пройде завтра з 17:15.
Також додамо, "Леганес" наразі після 26 матчі чемпіонату опинився на 11-му місці, випереджаючи 15-й Леванте всього на 3 очки.