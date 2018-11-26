Тренер "Хоффенхайма": жду от "Шахтера" атакующей игры
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Главный наставник немецкого “Хоффенхайма” Юлиан Нагельсманн прокомментировал предстоящую игру Лиги чемпионов с донецким “Шахтером” в пятом туре группового раунда соревнований, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
“Мы неплохо сыграли против „Шахтера“ в первом туре и имели шансы окончательно убить интригу. Как и мы, соперник сейчас прижат спиной к стене. Именно поэтому я жду от „горняков“ атакующей игры. Нам нужно сыграть в обороне так же страстно, как у нас получается действовать в нападении. Будем работать, подготовим план на матч и постараемся выполнить его на поле. Учитывая нашу атакующую мощь, надежная игра в защите обычно приводит к победе”, — отметил коуч.
Отметим, что донецкий “Шахтер” далеко не в безвыходной ситуации в группе F (2 очка), но поражение в Германии лишит “горняков” шансов даже на третье место, поскольку “Хоффенхайм” имеет в активе 3 очка.