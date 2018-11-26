Тренер "Хоффенхайму": чекаю від "Шахтаря" атакуючої гри

“Ми непогано зіграли проти „Шахтаря“ в першому турі і мали шанси остаточно вбити інтригу. Як і ми, суперник нині притиснутий спиною до стінки. Саме тому я чекаю від „гірників“ атакуючої гри. Нам потрібно зіграти в обороні так само пристрасно, як у нас виходить діяти в нападі. Будемо працювати, підготуємо план на матч і постараємося виконати його на полі. З огляду на нашу атакуючу міць, надійна гра в захисті зазвичай призводить до перемоги”, — зауважив коуч.

Відзначимо, що донецький “Шахтар” далеко не в безвихідній ситуації в групі F (2 очки), але поразка в Німеччині позбавить “гірників” шансів навіть на третє місце, оскільки “Хоффенхайм” має в активі 3 очки.