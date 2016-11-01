Тренер Финляндии объявил заявку команды на поединок с Украиной

Для подготовки к предстоящей отборочной встрече руководитель финской сборной вызвал 23 футболиста:

Вратари: Лукаш Градецкий ("Айнтрахт", Германия), Ники Мяенпя ("Брайтон", Англия), Йессе Йоронен ("Фулхэм", Англия);

Защитники: Коричневый Аркивуо ("Хеккен", Швеция), Янне Саксела ("РоПС"), Паулюс Араюури ("Лех", Польша), Юхани Ояла ("СОК"), Сауле Вяйсянен ("АИК", Швеция), Албина Гранлунд ("Мариехамн"), Юкка Райтала ("Согндаль", Норвегия), Йоон Тойвио ("Мольде", Норвегия), Маркус Халсти ("Мидтьюлланд", Дания);

Полузащитники: Томас Лам ("Ноттингем Форест", Англия), Перпарим Хетемай ("Кьево", Италия), Александр Ринг ("Кайзерслаутерн", Германия), Робин Лод ("Панатинаикос", Греция), Йони Кауко ("Рандерс", Дания), Саккаре Маттила ("Сьондерйюске", Дания), Расмус Шуллер ("Хеккен", Швеция), Симон Скрабб ("Евле", Швеция);

Нападающие: Пукки ("Брондбю", Дания), Роопе Риски ("СОК"), Эро Маркканен ("АИК", Швеция).

Примечательно, что больше всего футболистов вызвано из чемпионата Швеции - пятеро.

Отметим, что в настоящее время "желто-голубые" с 5 очками занимают 3 место группы I, а Финляндия с 1 баллом на 5-й строчке.

Напомним, что встреча Украина - Финляндия состоится 12 ноября на стадионе "Черноморец" в Одессе.