Тренер Фінляндії оголосив заявку команди на поєдинок з Україною

Для підготовки до майбутньої відбіркової зустрічі керманич фінської збірної викликав 23 футболісти:

Воротарі: Лукаш Градецкі ("Айнтрахт", Німеччина), Нікі Мяєнпя ("Брайтон", Англія), Йєссе Йоронен ("Фулхем", Англія);

Захисники: Карі Арківуо ("Хеккен", Швеція), Янне Саксела ("РоПС"), Паулус Араюурі ("Лех", Польща), Юхані Ояла ("СІК"), Саулі Вяйсянен ("АІК", Швеція), Албін Гранлунд ("Марієхамн"), Юкка Райтала ("Согндал", Норвегія), Йоона Тойвіо ("Мольде", Норвегія), Маркус Халсті ("Мідтьюлланд", Данія);

Півзахисники: Томас Лам ("Нотінгем Форест", Англія), Перпарім Хетемай ("К’єво", Італія), Александер Рінг ("Кайзерслаутерн", Німеччина), Робін Лод ("Панатінаїкос", Греція), Йоні Кауко ("Рандерс", Данія), Сакарі Маттіла ("Сьондерйюске", Данія), Расмус Шуллер ("Хеккен", Швеція), Сімон Скрабб ("Євле", Швеція);

Нападники: Теему Пуккі ("Брондбю", Данія), Роопе Ріскі ("СІК"), Еро Маркканен ("АІК", Швеція).

Примітно, що найбільше футболістів викликано із чемпіонату Швеції – п’ятеро.

Зазначимо, що наразі "жовто-блакитні" з 5 очками займають 3 місце групи І, а Фінляндія з 1 балом на 5-й сходинці.

Нагадаємо, що зустріч Україна – Фінляндія відбудеться 12 листопада на стадіоні "Чорноморець" в Одесі.