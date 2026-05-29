13:15 • 1498 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
11:41 • 4368 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
10:51 • 10800 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 30190 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 53942 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 57231 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 86858 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 66039 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 48896 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 42024 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
Требовали миллион долларов за беспрепятственную поставку дронов: чиновник ГПСУ и предприниматель получили подозрение

Киев • УНН

 • 918 просмотра

НАБУ разоблачило должностное лицо ГПСУ и бизнесмена на вымогательстве 1 млн долларов взятки. Деньги требовали от победителя тендера на поставку 270 беспилотников.

Чиновника Государственной пограничной службы Украины и владельца частной компании по производству беспилотников разоблачили на вымогательстве 1 млн долларов, передает УНН со ссылкой на НАБУ и САП.

Под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении должностному лицу Государственной пограничной службы Украины (далее – ГПСУ) и владельцу частной компании по производству беспилотников. Лица разоблачены на вымогательстве 1 млн долларов 

Детали

Как сообщили в САП, в рамках досудебного расследования установлено, что должностное лицо Администрации ГПСУ договорилось о проведении процедур публичных закупок беспилотных летательных аппаратов подразделениями ГПСУ. Он определил условия проведения закупок с целью обеспечения победы подконтрольного его пособнику общества. 

Несмотря на планы сообщников, к участию в тендере присоединилось еще одно предприятие, руководитель которого предложил более выгодное предложение – поставить 270 беспилотных авиационных комплексов за 825 млн грн. 

Узнав об этом, предприниматель обратился к нему с просьбой не снижать цены на упомянутые технические средства, так как уже есть договоренности о победе именно его общества. Однако новый участник все же предоставил обновленное предложение, согласно которому общая стоимость снизилась до 760 млн грн. В итоге именно новый участник и одержал победу.

Поскольку планы на получение прибыли от подконтрольного общества были сорваны, лица решили получить выгоду от победителя тендера. Так, предприниматель начал убеждать его в необходимости предоставить взятку за беспроблемное заключение и выполнение будущего договора. Он даже организовал телефонный разговор с представителем ГПСУ, чтобы окончательно заверить его в том, что все требования выдвигаются по согласованию с Администрацией ведомства 

В САП добавили, что размер неправомерной выгоды составлял 1 млн долларов (5-10 % от общей суммы будущего договора). Эти средства лица планировали разделить между собой и должностными лицами ГПСУ.

Должностному лицу ГПСУ инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, владельцу компании – ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Следствие продолжается.

