Требовали миллион долларов за беспрепятственную поставку дронов: чиновник ГПСУ и предприниматель получили подозрение

Чиновника Государственной пограничной службы Украины и владельца частной компании по производству беспилотников разоблачили на вымогательстве 1 млн долларов, передает УНН со ссылкой на НАБУ и САП.

Как сообщили в САП, в рамках досудебного расследования установлено, что должностное лицо Администрации ГПСУ договорилось о проведении процедур публичных закупок беспилотных летательных аппаратов подразделениями ГПСУ. Он определил условия проведения закупок с целью обеспечения победы подконтрольного его пособнику общества.

Несмотря на планы сообщников, к участию в тендере присоединилось еще одно предприятие, руководитель которого предложил более выгодное предложение – поставить 270 беспилотных авиационных комплексов за 825 млн грн.

Узнав об этом, предприниматель обратился к нему с просьбой не снижать цены на упомянутые технические средства, так как уже есть договоренности о победе именно его общества. Однако новый участник все же предоставил обновленное предложение, согласно которому общая стоимость снизилась до 760 млн грн. В итоге именно новый участник и одержал победу.

Поскольку планы на получение прибыли от подконтрольного общества были сорваны, лица решили получить выгоду от победителя тендера. Так, предприниматель начал убеждать его в необходимости предоставить взятку за беспроблемное заключение и выполнение будущего договора. Он даже организовал телефонный разговор с представителем ГПСУ, чтобы окончательно заверить его в том, что все требования выдвигаются по согласованию с Администрацией ведомства - говорится в сообщении.

В САП добавили, что размер неправомерной выгоды составлял 1 млн долларов (5-10 % от общей суммы будущего договора). Эти средства лица планировали разделить между собой и должностными лицами ГПСУ.

Должностному лицу ГПСУ инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, владельцу компании – ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Следствие продолжается.

