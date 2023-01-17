Надо сделать все, чтобы россияне были вытеснены из Украины: Дуда посетил Украинский дом в Давосе

Детали

Во время выступления в Давосе Дуда также заявил, что Польша "собирает сообщество стран", которые доставят в Украину танки Leopard и призвал союзников присоединиться к инициативе и сформировать "хотя бы бронетанковую бригаду". Он сообщил, что во время первой панели лидеры обсудили безопасность и оборону Европы в контексте российской агрессии.

"Во время Форума будут много говорить об Украине и ее восстановлении, чтобы она как можно скорее вернулась на путь развития. Безопасность, экономика, энергетика и диверсификация поставок, а также санкции против россии – это темы, которые будут доминировать на нынешнем Всемирном экономическом форуме в Давосе", - заметил он.

Польский президент также посетил Украинский дом в Давосе. Находясь там, он подчеркнул, что причастные к войне в Украине должны понести уголовную ответственность.

Цитата

"Нужно сделать все, чтобы россияне были вытеснены из Украины, а те, кто совершает преступления, были наказаны. Сражайтесь спокойно – с нами ваши дети, матери, сестры и женщины в безопасности, – заявил он и добавил: Очень важно представить российские преступления, совершенные в Украине. Мир должен понять, почему мы требуем наказания виновных".

Prezydent @AndrzejDuda w Domu Ukraińskim w #Davos. #WEF pic.twitter.com/zTfmSwDVvS

Напомним

Вчера, 16 января, в Давосе в Швейцарии открылся Всемирный экономический форум. Тема форума - "Сотрудничество в раздробленном мире", в рамках которой будут рассматриваться текущие кризисы, в частности войну в Украине, и пути их решения.