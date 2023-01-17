Треба зробити все, щоб росіяни були витіснені з України: Дуда відвідав Український дім у Давосі

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Під час виступу у Давосі Дуда також зявив, що Польща "збирає спільноту країн", які доставлять в Україну танки Leopard і закликав союзників доєднатися до ініціативи та сформувати "хоча б бронетанкову бригаду". Він повідомив, що під час першої панелі лідери обговорили безпеку та оборону Європи в контексті російської агресії.

"Під час Форуму багато говоритимуть про Україну та її відбудову, щоб вона якомога швидше повернулася на шлях розвитку. Безпека, економіка, енергетика та диверсифікація поставок, а також санкції проти росії – це теми, які домінуватимуть на цьогорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі", - зауважив він.

Польський президент також відвідав Український дім у Давосі. Перебуваючи там, він наголосив, що причетні до війни в Україні повинні понести кримінальну відповідальність.

Цитата

"Треба зробити все, щоб росіяни були витіснені з України, а ті, хто скоює злочини, були покарані. Боріться спокійно - з нами ваші діти, матері, сестри й жінки в безпеці, - заявив він і додав: Дуже важливо представити російські злочини, скоєні в Україні. Світ має зрозуміти, чому ми вимагаємо покарання винних".

Prezydent @AndrzejDuda w Domu Ukraińskim w #Davos. #WEF pic.twitter.com/zTfmSwDVvS

Нагадаємо

Учора, 16 січня, у Давосі у Швейцарії відкрився Всесвітній економічний форум. Цьогоріч тема форуму - "Співпраця у роздробленому світі", у рамках якої розглядатимуть поточні кризи, зокрема війну в Україні, та шляхи їх вирішення.