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У Давосі відкривається Всесвітній економічний форум

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Сьогодні, 16 січня, у Давосі у Швейцарії відкривається Всесвітній економічний форум. Цьогоріч тема форуму - "Співпраця у роздробленому світі", у рамках якої розглядатимуть поточні кризи, зокрема війну в Україні, та шляхи їх вирішення. Про це пише УНН, посилаючись на euronews.

У Давосі відкривається Всесвітній економічний форум

Цитата

"На карту поставлено так багато, що нам дійсно необхідно знайти рішення щодо війн та конфліктів. Ми також повинні уникнути рецесії та десяти років низького зростання, як це було у 1970-х роках", - заявив президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде.

Деталі

Зазначається, що у Давосі також вп'яте буде представлений "Український дім Давос". Цьогоріч вони звернуть увагу на необхідності надання Україні зброї для боротьби з російською агресією.

"У нас немає зброї, у нас немає "Patriot", у нас немає інших речей, які є у різних країнах. Отже, зброя — це пріоритет для нас", - повідомила член оргкомітету "Український дім Давос" Світлана Гриценко.

Організація OXFAM у день відкриття форуму опублікувала доповідь, у якій міститься заклик підвищити податки для 75% багатих людей. Цей захід спрямований на зменшення нерівності, що зростає, і пом'якшення наслідків так званої "полікризи", спричиненої зростанням інфляції, пандемією COVID-19 та природними явищами, зокрема посухою, циклонами та повенями.

"Найбагатший 1% захопив дві третини всього світового приросту багатства з 2020 року. Це майже вдвічі більше, ніж у 99% людства щодо нового добробуту за цей час", - сказала виконавчий директор OXFAM Габріела Бухер.

Згідно з доповіддю, щодня кожна десята людина у світі голодує на тлі кризи вартості життя. Тим часом 95% енергетичних та харчових компаній подвоїли свої чисті доходи у 2022 році. При цьому 84% цього прибутку було виплачено акціонерам, а підвищення цін було переведено на споживачів, що спонукало OXFAM закликати до введення податку на надприбутки.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 13 січня повідомив, що Україна готується до участі в заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

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