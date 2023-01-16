В Давосе открывается Всемирный экономический форум

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"На карту поставлено так много, что нам действительно необходимо найти решение относительно войн и конфликтов. Мы также должны избежать рецессии и десяти лет низкого роста, как это было в 1970-х годах", - заявил президент Всемирного экономического форума Берге Бренде.

Детали

Отмечается, что в Давосе также в пятый раз будет представлен "Украинский дом Давос". В этом году они обратят внимание на необходимость предоставления Украине оружия для борьбы с российской агрессией.



"У нас нет оружия, у нас нет "Patriot", у нас нет других вещей, которые есть в разных странах. Так что оружие — это приоритет для нас", - сообщила член оргкомитета "Украинский дом Давос" Светлана Гриценко.

Организация OXFAM в день открытия форума опубликовала доклад, в котором содержится призыв повысить налоги для 75% богатых людей. Эта мера направлена на уменьшение растущего неравенства и смягчение последствий так называемого "поликризиса", вызванного ростом инфляции, пандемией COVID-19 и природными явлениями, в частности засухой, циклонами и наводнениями.

"Самый богатый 1% захватил две трети всего мирового прироста богатства с 2020 года. Это почти вдвое больше, чем у 99% человечества по новому благосостоянию за это время", - сказала исполнительный директор OXFAM Габриэла Бухер.



Согласно докладу, каждый десятый человек в мире ежедневно голодает на фоне кризиса стоимости жизни. Между тем 95% энергетических и пищевых компаний удвоили свои чистые доходы в 2022 году. При этом 84% этой прибыли было выплачено акционерам, а повышение цен было переведено на потребителей, что побудило OXFAM призвать к введению налога на сверхприбыль.

Напомним

Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 13 января сообщил, что Украина готовится к участию в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе.