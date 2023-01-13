Цього тижня вдалося суттєво збільшувати постачання зброї для України — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Загалом завдяки переговорам цього тижня вдалі вдалося суттєво посилити рішучість партнерів збільшувати постачання зброї для України. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, пише УНН.
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Гарант наголосив, що представники влади працюють для того, щоб в рішеннях чергової зустрічі у форматі “Рамштайн” було відображено та продовжено збільшення постачання зброї для України.
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“Готуємося також і до участі України в заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Цьогоріч традиційна економічна тематика форуму очевидно буде поступатися безпековим питанням. І для нас важливо, щоб на кожне питання світу щодо безпеки була ефективна й чітка українська відповідь. Так і буде”, — підкреслив очільник Держави.
Нагадаємо
Зустріч міністрів оборони “Рамштайн” відбудеться в другій половині січня.