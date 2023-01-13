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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Цього тижня вдалося суттєво збільшувати постачання зброї для України — Зеленський

Київ • УНН

 • 434688 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Загалом завдяки переговорам цього тижня вдалі вдалося суттєво посилити рішучість партнерів збільшувати постачання зброї для України. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, пише УНН.

Цього тижня вдалося суттєво збільшувати постачання зброї для України — Зеленський

Деталі

Гарант наголосив, що представники влади працюють для того, щоб в рішеннях чергової зустрічі у форматі “Рамштайн” було відображено та продовжено збільшення постачання зброї для України.

Цитата

“Готуємося також і до участі України в заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Цьогоріч традиційна економічна тематика форуму очевидно буде поступатися безпековим питанням. І для нас важливо, щоб на кожне питання світу щодо безпеки була ефективна й чітка українська відповідь. Так і буде”, — підкреслив очільник Держави.

Нагадаємо

Зустріч міністрів оборони “Рамштайн” відбудеться в другій половині січня.

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