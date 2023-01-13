Цього тижня вдалося суттєво збільшувати постачання зброї для України — Зеленський

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Гарант наголосив, що представники влади працюють для того, щоб в рішеннях чергової зустрічі у форматі “Рамштайн” було відображено та продовжено збільшення постачання зброї для України.

Цитата

“Готуємося також і до участі України в заходах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Цьогоріч традиційна економічна тематика форуму очевидно буде поступатися безпековим питанням. І для нас важливо, щоб на кожне питання світу щодо безпеки була ефективна й чітка українська відповідь. Так і буде”, — підкреслив очільник Держави.

Нагадаємо

Зустріч міністрів оборони “Рамштайн” відбудеться в другій половині січня.