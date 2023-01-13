На этой неделе удалось существенно увеличивать поставки оружия для Украины -— Зеленский

Детали

Гарант подчеркнул, что представители власти работают для того, чтобы в решениях очередной встречи в формате “Рамштайн” было отражено и продолжено увеличение поставок оружия для Украины.

Цитата

“Готовимся также и к участию Украины в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе. В этом году традиционная экономическая тематика форума очевидно будет уступать вопросам безопасности. И для нас важно, чтобы на каждый вопрос мира по безопасности был эффективный и четкий украинский ответ. Так и будет”, — подчеркнул глава государства.

Напомним

Встреча министров обороны “Рамштайн” состоится во второй половине января.