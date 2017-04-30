Маевка в Киеве: УНН узнал, куда стоит пойти на праздники
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В этом году на майские праздники столица подготовила для киевлян и гостей города много интересных мероприятий и фестивалей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, 1 мая на Трухановом острове состоится спортивно-патриотическое мероприятие "Остров спорта", в национальном заповеднике "София Киевская" пройдет фестиваль "Княжеская семья", а в парке "Киото" - акция "Дни культуры Японии в Украине".
Также фестивали пройдут в Гидропарке и на Трухановом острове "Kyiv Summar Fest". Массовые мероприятия пройдут и на Крещатике (от ул. Прорезной до Европейской площади).
Кроме того запланировано шествие-митинг по празднованию Международного дня солидарности от Майдана Независимости до Европейской площади.
3 мая на НСК "Олимпийский" состоится мероприятие "Дети солнца".
4 мая в центре Киева состоится открытие официальной фан-зоны международного песенного конкурса "Евровидение-2017" Eurovision Village.
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6 мая киевлян ожидает парусная регата "Кубок гетмана" на Оболонской набережной, на Контрактовой площади и в парке им. Т.Г.Шевченко выставка-ярмарка мастеров, велопробег в Дарницком районе и мотопарад на Софийской площади.
7 мая в столице состоится официальная церемония открытия песенного конкурса "Евровидение" и забег по случаю памяти И.Брановицького на Оболони.
8 мая в центре столицы состоятся праздничные массовые мероприятия и музыкальная постановка Iron Gate на Михайловской площади.
9 мая в Международном выставочном центре стартует первый полуфинал "Евровидения-2017".