Травневі свята у Києві: УНН дізнався, куди варто піти на вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Цьогоріч на травневі свята столиця підготувала для киян та гостей міста багато цікавих заходів та фестивалів. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, 1 травня на Трухановому острові відбудеться спортивно-патріотичний захід “Острів спорту”, в національному заповіднику “Софія Київська” пройде фестиваль “Княжа родина”, а в парку “Кіото” — акція “Дні культури Японії в Україні”.
Також фестивалі пройдуть в Гідропарку та на Трухановому острові “Kyiv Summar Fest”. Масові заходи відбудуться й на Хрещатику (від вул. Прорізної до Європейської площі).
Крім того запланована хода-мітинг щодо святкування Міжнародного дня солідарності від Майдану Незалежності до Європейської площі.
3 травня на НСК “Олімпійський” відбудеться захід “Діти сонця”.
4 травня у центрі Києва відбудеться відкриття офіційної фан-зони міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2017” Eurovision Village.
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6 травня киян очікує вітрильна регата “Кубок гетьмана” на Оболонській набережній, на Контрактовій площі та в парк ім. Т.Г.Шевченка виставка-ярмарок майстрів-рукотворців, велопробіг у Дарницькому районі й мотопарад на Софійській площі.
7 травня в столиці відбудеться офіційна церемонія відкриття пісенного конкурсу “Євробачення” та забіг з нагоди пам’яті І.Брановицького на Оболоні
8 травня в центрі столиці відбудуться святкові масові заходи та музична постановка Iron Gate на Михайлівській площі.
9 травня у Міжнародному виставковому центрі стартує перший півфінал “Євробачення-2017”.