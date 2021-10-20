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Трансплантация конечностей военным и утверждение Государственного стандарта профессионального образования: повестка дня Кабмина

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 20 октября, планирует рассмотреть ряд проектов законов и постановлений, в частности, о вывозе конечностей за пределы Украины Украинским центром трансплант-координации для проведения трансплантация военным и утверждение Государственного стандарта профессионально-технического образования, передает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.

Трансплантация конечностей военным и утверждение Государственного стандарта профессионального образования: повестка дня Кабмина

Детали

Всего на повестке дня Кабмина ряд вопросов.

Так, в частности, правительство планирует рассмотреть проект постановления Кабмина о внесении изменений в Порядок перевозки анатомических материалов человека в пределах Украины, ввоз таких материалов на таможенную территорию Украины и вывоз их за пределы таможенной территории Украины.

В приложении постановления сообщается, что анатомические материалы человека в виде верхней/верхних или нижней/нижних конечностей предназначенных для трансплантации, могут вывозиться за пределы таможенной территории Украины Украинским центром трансплант-координации для проведения трансплантации конечностей в иностранных учреждениях здравоохранения участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и непосредственно принимавших участие в антитеррористической операции, в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, в случае невозможности проведения такой трансплантации в Украине.

Также в повестке дня — вопрос об обеспечении проведения расчетов за услуги распределения природного газа, о внесении изменений в Порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами и об утверждении Государственного стандарта профессионального (профессионально-технического) образования.

В частности, проектом акта вводится:

  • Ориентация на формирование у соискателей образования необходимых ключевых, общих и профессиональных компетенций
  • Новая структура государственных образовательных стандартов по конкретным профессиям
  • Требования к образовательному уровню поступающих

Дополнение

Кабинет министров Украины поддержал постановление “О применении трансплантации анатомических материалов человеку”.

Парламентарии приняли во втором чтении и в целом проект закона № 2457 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку.

Напомним, в Минздраве планируют проведение трансплантаций верхних и нижних конечностей для украинских военных.

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