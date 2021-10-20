Трансплантація кінцівок військовим та затвердження Державного стандарту професійної освіти: порядок денний Кабміну
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 20 жовтня, планує розглянути низку проектів законів та постанов, зокрема, про вивезення кінцівок за межі України Українським центром трансплант-координації для проведення трансплантація військовим та затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти, передає УНН з посиланням на порядок денний уряду.
Деталі
Загалом на порядку денному Кабміну низка питань.
Тож, зокрема, уряд планує розглянути проект постанови Кабміну про внесення змін до Порядку перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, ввезення таких матеріалів на митну територію України та вивезення їх за межі митної території України.
У додатку постанови повідомляється, що анатомічні матеріали людини у вигляді верхньої/верхніх або нижньої/нижніх кінцівок призначених для трансплантації, можуть вивозитися за межі митної території України Українським центром трансплант-координації для проведення трансплантації кінцівок в іноземних закладах охорони здоров’я учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, у разі неможливості проведення такої трансплантації в Україні.
Також на порядку денному — питання про забезпечення проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу, про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами та про затвердження Державного стандарту професійної (професійно-технічної) освіти.
Зокрема, проектом акта запроваджується:
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- Орієнтація на формування у здобувачів освіти необхідних ключових, загальних і професійних компетентностей
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- Нова структура державних освітніх стандартів з конкретних професій
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- Вимоги до освітнього рівня вступників
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Доповнення
Кабінет міністрів України підтримав постанову “Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині”.
Парламентарі ухвалили в другому читанні та в цілому проект закону № 2457 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині.
Нагадаємо, у МОЗ планують проведення трансплантацій верхніх та нижніх кінцівок для українських військових.