Трансплантація кінцівок військовим та затвердження Державного стандарту професійної освіти: порядок денний Кабміну

Деталі

Загалом на порядку денному Кабміну низка питань.

Тож, зокрема, уряд планує розглянути проект постанови Кабміну про внесення змін до Порядку перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, ввезення таких матеріалів на митну територію України та вивезення їх за межі митної території України.

У додатку постанови повідомляється, що анатомічні матеріали людини у вигляді верхньої/верхніх або нижньої/нижніх кінцівок призначених для трансплантації, можуть вивозитися за межі митної території України Українським центром трансплант-координації для проведення трансплантації кінцівок в іноземних закладах охорони здоров’я учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, у разі неможливості проведення такої трансплантації в Україні.

Також на порядку денному — питання про забезпечення проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу, про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами та про затвердження Державного стандарту професійної (професійно-технічної) освіти.

Зокрема, проектом акта запроваджується:



Орієнтація на формування у здобувачів освіти необхідних ключових, загальних і професійних компетентностей



Нова структура державних освітніх стандартів з конкретних професій



Вимоги до освітнього рівня вступників



Доповнення

Кабінет міністрів України підтримав постанову “Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині”.

Парламентарі ухвалили в другому читанні та в цілому проект закону № 2457 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині.

Нагадаємо, у МОЗ планують проведення трансплантацій верхніх та нижніх кінцівок для українських військових.