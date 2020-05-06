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Трансферы двух украинцев включили в топ-50 худших в истории АПЛ

Киев • УНН

 • 17353 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Украинские футболисты Андрей Шевченко и Сергей Ребров вошли в рейтинг топ-50 самых неудачных трансферных переходов Английской Премьер-лиги по версии портала "ESPN", передает УНН.

Трансферы двух украинцев включили в топ-50 худших в истории АПЛ

Переход Шевченко из "Милана" в "Челси" занял 7-е место, а Реброва из "Динамо" в "Тоттенхэм" - 25-е.

"Ребров был частью знаменитого дуэта нападающих с Андреем Шевченко в "Динамо". В то время, как Шевченко выступал в "Милане", а затем в "Челси", Ребров сразу перешел к чемпионату Англии. "Шпоры" надеялись увидеть нападающего, забившего 10 голов в Лиге чемпионов во время его заключительного сезона с "Динамо", но Реброву удалось забить всего 10 голов Премьер-лиги за 59 матчей, в том числе один из 30 во втором сезоне", - так сайт описывает карьеру Реброва.

Стоит отметить, что лидером списка неудачников оказался Али Диа, который перешел в "Саутгемптон" в 1996 году. Далее оказался Дэнни Дринкуотер (2017), Рики Альварес (2015), Бошко Балабан (2001) и Адриан Муту (2003).

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