Трансфери двох українців включили до топ-50 найгірших в історії АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Українські футболісти Андрій Шевченко та Сергій Ребров увійшли до рейтингу топ-50 найневдаліших трансферних переходів Англійської Прем'єр-ліги за версією порталу "ESPN", передає УНН.
Перехід Шевченка з "Мілану" в "Челсі" обійняв 7-ме місце, а Реброва з "Динамо" в "Тоттенхем" – 25-те.
"Ребров був частиною знаменитого дуету нападників з Андрієм Шевченком в "Динамо". У той час, як Шевченко виступав у "Мілані", а потім в "Челсі", Ребров одразу перейшов до чемпіонату Англії. "Шпори" сподівалися побачити нападника, який забив 10 голів у Лізі чемпіонів під час його заключного сезону з "Динамо", але Реброву вдалося забити всього 10 голів Прем'єр-ліги за 59 матчів, в тому числі один з 30 у другому сезоні", - так сайт описує кар'єру Реброва.
Варто зазначити, що лідером списку невдах виявився Алі Діа, який перейшов в "Саутгемптон" у 1996 році. Далі опинився Денні Дрінкуотер (2017), Рікі Альварес (2015), Бошко Балабан (2001) і Адріан Муту (2003).