Трамвай сошел с рельсов на столичных Позняках, один человек пострадал

На конечной остановке возле станции метро "Позняки" в Киеве трамвай сошел с рельсов. Пострадал один человек, сообщает Дарницкая районная государственная администрация, передает УНН.

Детали

Как сообщают в РГА, на конечной остановке возле станции метро "Позняки" трамвай сошел с рельсов, в результате чего пострадал один человек. Его госпитализировали.

В Киевпастранс после 11:30 сообщали, что задерживается движение трамваев №№ 8, 28Д на станции метро "Позняки" "по техническим причинам".

По данным местных телеграм-каналов, трамвай влетел в МАФы.

На месте работают аварийные службы.

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