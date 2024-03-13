Мужчина в центре Одессы избил женщину-водителя трамвая и повредил его: теперь ему грозит до 7 лет заключения

В центре Одессы нетрезвый мужчина избил женщину-водителя трамвая и повредил его, полицейские сообщили ему о подозрении в хулиганстве, сообщили в среду в ГУНП в Одесской области, пишет УНН.

Детали

Происшествие произошло в конце февраля после обеда на улице Преображенской.

По данным полиции, нетрезвый мужчина начал дебоширить еще в салоне движущегося трамвая, где безосновательно приставал к пассажирам и ругался в их сторону.

На остановке правонарушитель выбежал на улицу, разбил окно двери и зеркало заднего вида транспорта, нанеся ущерб на сумму почти 4000 грн, указали в полиции.

"Водитель электротранспорта вышла из-за руля и сделала замечание дебоширу, на что тот ударил ее и начал тянуть за одежду. Женщина упала, а мужчина распылил ей в лицо перцовый газ", - рассказали в полиции.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Она получила химический ожог конъюнктивы глаз I степени и ссадины голеней, что, по заключению экспертизы, является легкими телесными повреждениями.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - в хулиганстве. За содеянное правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.