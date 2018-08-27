Трампа оповестили о стрельбе во Флориде
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Белый дом следит за ситуацией со стрельбой в рыночно-развлекательном комплексе Jacksonville Landing в городе Джексонвилл (штат Флорида). Об этом сообщила в воскресенье журналистам пресс-секретарь Дональда Трампа Сара Сандерс, информирует УНН.
“Президент был проинформирован, и мы следим за ситуацией в Джексонвилле”, — отметила она.
Как ранее сообщал УНН, жертвами стрельбы стали четыре человека, еще 11 человек пострадали. В свою очередь в Twitter шерифа местной полиции сообщается о “многочисленных жертвах” в результате стрельбы. Подозреваемый в преступлении мертв, органы правопорядка проверяют, был ли у него сообщник.
Как указывает телеканал, в комплексе проводился турнир по видеоиграм.