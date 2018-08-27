Трампа поінформували про стрілянину у Флориді
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Білий дім стежить за ситуацією зі стріляниною в ринково-розважальному комплексі Jacksonville Landing у місті Джексонвілл (штат Флорида). Про це повідомила в неділю журналістам прес-секретар Дональда Трампа Сара Сандерс, інформує УНН.
“Президент був проінформований, і ми стежимо за ситуацією в Джексонвіллі”, — зазначила вона.
Як раніше повідомляв УНН, жертвами стрілянини стали чотири людини, ще 11 осіб постраждали. У свою чергу в Twitter шерифа місцевої поліції повідомляється про “численні жертви” у результаті стрілянини. Підозрюваний у злочині мертвий, органи правопорядку перевіряють, чи був у нього спільник.
Як вказує телеканал, в комплексі проводився турнір з відеоігор.