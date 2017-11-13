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Трампа на Филиппинах встретили протестами

Трампа на Филиппинах встретили протестами

Киев  •  УНН

 • 7419 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп в понедельник встретился в Маниле с президентом Филиппин Родриго Дутерте на фоне протестов против визита президента США, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В эти дни в филиппинской столице проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в котором США участвуют в качестве гостя.

Как и накануне, 13 ноября на улицы Манилы вышли сотни демонстрантов, выступающих против приезда Д.Трампа. Некоторые протестующие несли плакаты с антиамериканскими лозунгами.

Перед визитом президента США ряд американских депутатов, а также правозащитники призвали его на встрече с Р.Дутерте обсудить жесткие меры, принимаемые филиппинскими властями в борьбе с наркоторговцами. С июня 2016 года, когда Родриго Дутерте вступил в должность, в ходе полицейских операций против наркоторговли были убиты около 4000 человек.

Внимание журналистов привлекла неловкая ситуация, когда Д.Трамп не сразу смог правильно изобразить "азиатское рукопожатие", которым приветствовали друг друга участники на официальной церемонии открытия саммита.

Стоящие в ряд политики скрестили на груди руки, которыми должны были пожать руки партнеров, стоящих справа и слева. Когда Д.Трамп заметил, что из-за него нарушился ряд, он быстро исправил ошибку.

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