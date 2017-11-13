Трампа на Філіппінах зустріли протестами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп в понеділок зустрівся в Манілі з президентом Філіппін Родріго Дутерте на тлі протестів проти візиту президента США, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
У ці дні у філіппінській столиці проходить саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), в якому США беруть участь в статусі гостя.
Як і напередодні, 13 листопада на вулиці Маніли вийшли сотні демонстрантів, які виступають проти приїзду Д.Трампа. Деякі протестувальники несли плакати з антиамериканськими гаслами.
Перед візитом президента США низка американських депутатів, а також правозахисники закликали його на зустрічі з Р.Дутерте обговорити жорсткі заходи, що вживаються філіппінською владою в боротьбі з наркоторговцями. З червня 2016 року, коли Родріго Дутерте вступив на посаду, під час поліцейських операцій проти наркоторгівлі було вбито близько 4000 осіб.
Увагу журналістів привернула незручна ситуація, коли Д.Трамп не відразу зміг правильно зобразити "азіатське рукостискання", яким вітали одне одного учасники на офіційній церемонії відкриття саміту.
Політики, які стояли в ряд, схрестили на грудях руки, якими повинні були потиснути руки партнерів, що стоять праворуч і ліворуч. Коли Д.Трамп помітив, що через нього порушився ряд, він швидко виправив помилку.