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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Трамп обвинил Клинтон в организации досье против него по делу о связи с РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп считает, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года не должно было быть инициировано, поскольку никакого заговора предвыборного штаба республиканца с Москвой не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт американского лидера.

“Расследование Мюллера не должно было начинаться, поскольку не было заговора и не было преступления. Оно было основано на мошеннических действиях и фейковом досье, оплаченном нечестной Хиллари Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии, и безосновательно использованном в суде по контролю за внешней разведкой для прослушивания моей кампании”, — написал Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адвокаты Трампа хотят ограничить во времени и тематике расследования Мюллера — The Washington Post

Американский лидер также назвал данное расследование о вмешательстве в выборы президента США — “охотой на ведьм”. Ранее СМИ сообщили, что бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб предоставил спецпрокуроры по “русскому делу” Роберту Мюллеру заметки о его разговора с президентом США Дональдом Трампом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уволен заместитель главы ФБР Маккейб передал записи бесед с Трампом спецпрокурору Мюллеру

Ранее телекомпания CNN заявляла, что предвыборный штаб Хиллари Клинтон и национальный комитет Демократической партии помогли с финансированием расследования, которое привело к появлению скандального “досье”, обвиняющего президента США Дональда Трампа в связях с Россией. Однако первым заказчиком “досье” на нынешнего президента США Дональда Трампа было консервативное издание The Washington Free Beacon.

С мая 2017 Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая попытки российского вмешательства в президентскую гонку в США в 2016 году. На данный момент в рамках рассмотрения обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

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