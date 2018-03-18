Трамп звинуватив Клінтон у організації досьє проти нього у справі про зв'язки з РФ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп вважає, що розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року не повинно було бути ініційовано, оскільки ніякої змови передвиборного штабу республіканця з Москвою не було. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт американського лідера.

“Розслідування Мюллера не повинно було починатися, оскільки не було змови і не було злочину. Воно було засноване на шахрайських діях та фейковом досьє, проплачений нечесною Хілларі Клінтон і Національним комітетом демократичної партії, і безпідставно використаний в суді по контролю за зовнішньою розвідкою для прослуховування моєї кампанії”, — написав Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Адвокати Трампа хочуть обмежити в часі і тематиці розслідування Мюллера — The Washington Post

Американський лідер також назвав дане розслідування про втручання у вибори президента США — “полюванням на відьом”. Раніше ЗМІ повідомили, що колишній заступник директора ФБР Ендрю Маккейб надав спецпрокурору по “російському справі” Роберту Мюллеру нотатки про його розмови з президентом США Дональдом Трампом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Звільнений заступник голови ФБР Маккейб передав записи бесід з Трампом спецпрокурору Мюллеру

Раніше телекомпанія CNN заявляла, що передвиборчий штаб Хілларі Клінтон і національний комітет Демократичної партії допомогли з фінансуванням розслідування, яке призвело до появи скандального “досьє”, що звинувачує президента США Дональда Трампа у зв’язках з Росією. Однак першим замовником “досьє” на нинішнього президента США Дональда Трампа було консервативне видання The Washington Free Beacon.

З травня 2017 Мюллер веде розслідування з широкого кола питань, включаючи спроби російського втручання в президентські перегони у США в 2016 році. На даний момент в рамках розгляду звинувачення пред'явлені 19 особам, серед яких п'ять американців, 13 росіян і один голландець.

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