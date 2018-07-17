Трамп: встреча с Путиным прошла еще лучше, чем саммит НАТО

"Тогда как у меня была замечательная встреча с НАТО, которая принесет много денег, моя встреча с Владимиром Путиным из России прошла еще лучше. К сожалению, об этом не сообщают: фейковые медиа сходят с ума", - написал Трамп.

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Как сообщал УНН, 16 июля президент США Трамп провел переговоры с президентом России Путиным в Хельсинки. Переговоры президентов продолжались более двух часов.

Напомним, после завершения саммита НАТО в Брюсселе Д.Трамп заявил, что Соединенные Штаты могли бы выйти из Североатлантического альянса, но в этом пока нет необходимости.