Трамп: зустріч з Путіним пройшла ще краще, ніж саміт НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним пройшла ще краще, ніж саміт НАТО, при цьому зазначивши, що переговори в НАТО принесуть багато грошей. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
"Тоді як у мене була чудова зустріч з НАТО, яка принесе багато грошей, моя зустріч з Володимиром Путіним з Росії пройшла ще краще. На жаль, про це не повідомляють: фейкові медіа сходять з ґлузду", - написав Трамп.
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Як повідомляв УНН, 16 липня президент США Трамп провів переговори з президентом Росії Путіним у Гельсінкі. Переговори президентів тривали більше двох годин.
Нагадаємо, після завершення саміту НАТО в Брюсселі Д.Трамп заявив, що Сполучені Штати могли б залишити Північноатлантичний альянс, але в цьому наразі нема потреби.