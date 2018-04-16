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Трамп собрал почти 30 млн долл. на свое переизбрание

Трамп собрал почти 30 млн долл. на свое переизбрание

Киев  •  УНН

 • 7920 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп уже собрал почти 30 миллионов долларов на свое переизбрание в 2020 году. Об этом сообщили представители его кампании, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Указано, что согласно обнародованным в воскресенье данным, на кампанию по переизбранию на пост президента США в первом квартале этого года Дональд Трамп получил 10 миллионов долларов, таким образом он собрал уже 28 миллионов долларов наличными.

После его перевыборной кампании в 2017 году осталось 22 миллиона долларов наличными.

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Трамп предпочел - в отличие от своих предшественников - начать активно заниматься сбором средств в начале своего первого срока. 

Трамп подал заявку на переизбрание в тот день, когда он занял свой пост, что стало необычным шагом для действующего президента. Обычно действующие президенты в США ждали второго года на посту, чтобы начать свою перевыборную кампанию. 

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