Трамп собрал почти 30 млн долл. на свое переизбрание

Указано, что согласно обнародованным в воскресенье данным, на кампанию по переизбранию на пост президента США в первом квартале этого года Дональд Трамп получил 10 миллионов долларов, таким образом он собрал уже 28 миллионов долларов наличными.

После его перевыборной кампании в 2017 году осталось 22 миллиона долларов наличными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Въезд в гольф-клуб Трампа забрызгали красной краской

Трамп предпочел - в отличие от своих предшественников - начать активно заниматься сбором средств в начале своего первого срока.

Трамп подал заявку на переизбрание в тот день, когда он занял свой пост, что стало необычным шагом для действующего президента. Обычно действующие президенты в США ждали второго года на посту, чтобы начать свою перевыборную кампанию.