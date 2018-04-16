Трамп зібрав майже 30 млн дол. на своє переобрання
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп уже зібрав майже 30 мільйонів доларів на своє переобрання в 2020 році. Про це повідомили представники його кампанії, передає УНН з посиланням на Reuters.
Зазначено, що згідно з оприлюдненими в неділю даними, на кампанію з переобрання на посаду президента США в першому кварталі цього року Дональд Трамп отримав 10 мільйонів доларів, таким чином він зібрав уже 28 мільйонів доларів готівкою.
Після його перевиборної кампанії в 2017 році залишилося 22 мільйона доларів готівкою.
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Трамп віддав перевагу - на відміну від своїх попередників - почати активно займатися збором коштів на початку свого першого терміну.
Трамп подав заявку на переобрання в той день, коли він зайняв свою посаду, що стало незвичайним кроком для діючого президента. Зазвичай чинні президенти в США чекали другого року на посаді, щоб почати свою перевиборну кампанію.