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Трамп заявил, что ему приятно от похвалы путина

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что ценит недавнюю похвалу российского российского российского диктатора владимира путина. Об этом он заявил эксклюзивном интервью NBC, пишет УНН.

Детали

путин сказал на прошлой неделе на Восточном экономическом форуме во владивостоке, россия, что он слышал, «что господин Трамп говорит, что он решит все острые вопросы в течение нескольких дней, включая кризис в Украине. Мы не можем не радоваться этому."

Трамп сказал, что доволен комментариями путина.

««Мне нравится, что он это сказал», — сказал он изданию. «Потому что значит, то, что я говорю, правильно. Я бы его посадил в комнату. Я бы пригласил Зеленского в комнату. Потом я собрал бы их вместе. И я бы договорился».

Трамп продолжал избегать объяснений того, что будет предусматривать его план, хотя он заявил, что «заключит справедливую сделку для всех», когда его спросили, позволит ли он Кремлю сохранить украинскую территорию, которую российские силы незаконно захватили силой.

Дополнение

Трамп сказал, что это означает «то, что я говорю, является правильным», имея в виду свою позицию в отношении войны в Украине.
Трамп охотно заявил в интервью, что в случае переизбрания президентом он положит конец войне в течение 24 часов, хотя он предоставил немного деталей о том, как именно он это сделает.

"Если я вам скажу точно, я теряю все свои козыри. То есть вы не можете точно сказать, что вы собираетесь делать. Но я бы сказал определенные вещи путину. Я бы сказал определенные вещи Зеленскому", – сказал он.

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