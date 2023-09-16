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Трамп заявив, що йому приємно від похвали путіна

Трамп заявив, що йому приємно від похвали путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Колишній президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що цінує нещодавню похвалу російського російського диктатора володимира путіна. Про це він заявив ексклюзивному інтерв’ю NBC, пише УНН.

Деталі

путін сказав минулого тижня на Східному економічному форумі у владивостоці, росія, що він чув, «що пан Трамп каже, що він вирішить усі гострі питання протягом кількох днів, включаючи кризу в Україні. Ми не можемо не радіти цьому."

Трамп сказав, що задоволений коментарями путіна.

«Мені подобається, що він це сказав», — сказав він виданню. «Тому що значить, те, що я говорю, правильно. Я б його посадив у кімнату. Я б запросив Зеленського в кімнату. Потім я зібрав би їх разом. І я б домовився».

Трамп продовжував уникати пояснень того, що передбачатиме його план, хоча він заявив, що «укладе справедливу угоду для всіх», коли його запитали, чи дозволить він Кремлю зберегти українську територію, яку російські сили незаконно захопили силою.

Доповнення

Трамп сказав, що це означає «те, що я говорю, є правильним», маючи на увазі свою позицію щодо війни в Україні.
Трамп охоче заявив в інтерв’ю, що в разі переобрання президентом він покладе край війні протягом 24 годин, хоча він надав небагато деталей про те, як саме він це зробить.

"Якщо я вам скажу точно, я втрачаю всі свої козири. Тобто ви не можете точно сказати, що ви збираєтеся робити. Але я б сказав певні речі путіну. Я б сказав певні речі Зеленському", – сказав він.

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