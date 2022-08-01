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Трамп заявил, что "Украине нужно было отказаться от Крыма и НАТО"

Трамп заявил, что "Украине нужно было отказаться от Крыма и НАТО"

Киев • УНН

 • 463759 просмотра

КИЕВ. второе августа. УНН. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что "Украина избежала бы полномасштабного вторжения россии, если бы отказалась от Крыма или согласилась не вступать в НАТО". Об этом он сказал в эфире подкаста The Clay Travis & Buck Sexton Show, информирует УНН.

Цитата

"Они могли бы отказаться от Крыма. Они могли бы сделать что-нибудь из НАТО: "Хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО", и у вас была бы страна. Я считаю, что путин хотел заключить соглашение", - сказал Трамп.

"А теперь я не думаю, что он (путин – ред.) хочет заключать соглашение. Я думаю, что заключить соглашение гораздо труднее. Он все там (в Украине – ред.) бомбит. Ну то есть, он захватит там все. И крайне, крайне грустно смотреть, что происходит с Украиной. Очень, очень грустно", – сказал он.

Кроме того, Трамп назвал направление путиным военных и техники к границам Украины перед вторжением "отличной переговорной тактикой".

"И когда вы посмотрите на эти полностью сгоревшие здания, все эти люди мертвы. Вы потеряли много людей. Это соглашение, которое можно было урегулировать. И он опрокинул 200 000 солдат к границе для переговоров, и он не смог заключить соглашение - и теперь я не уверен, что вы сможете заключить сделку так легко", – отметил он.

Напомним

Бывший президент США Дональд Трамп намекнул на участие в президентских выборах 2024 года.

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