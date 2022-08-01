Трамп заявив, що "Україні потрібно було відмовитися від Криму та НАТО"

Цитата

"Вони могли б відмовитися від Криму. Вони могли б зробити щось з НАТО: "Добре, ми не збираємося вступати в НАТО", і у вас була б країна. Я вважаю, що путін хотів укласти угоду", - сказав Трамп.

"А тепер я не думаю, що він (путін - ред.) хоче укладати угоду. Я думаю, що укласти угоду набагато важче. Він все там (в Україні - ред.) бомбить. Ну тобто, він захопить там усе. І вкрай, вкрай сумно дивитися, що відбувається з Україною. Дуже, дуже сумно", – сказав він.

Крім того, Трамп назвав направлення путіним військових і техніки до кордонів України перед вторгненням "відмінною переговорною тактикою".

"І коли ви подивитеся на ці повністю згорілі будівлі, всі ці люди мертві. Ви втратили багато людей. Це угода, яку можна було врегулювати. І він перекинув 200 000 солдатів до кордону для переговорів, і він не зміг укласти угоду - і тепер я не впевнений, що ви зможете укласти угоду так легко", - зазначив він.

Нагадаємо

Колишній президент США Дональд Трамп натякнув на участь у президентських виборах 2024 року.