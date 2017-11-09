Трамп заявил, что Китай способен легко решить проблему Корейского полуострова
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп настойчиво призвал Китай прилагать больше усилий для разрешения кризиса вокруг Северной Кореи. Об этом он заявил на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Пекине, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Мы должны действовать быстро. Надеюсь, Китай будет действовать быстрее и эффективнее по этой проблеме, чем кто-либо ... Китай может решить эту проблему просто и быстро, поэтому я призываю Китай и вашего замечательного президента очень интенсивно работать над этим", - заявил Трамп.
Напомним, Трамп призвал все страны объединиться для блокады КНДР.