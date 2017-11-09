Трамп заявив, що Китай здатен легко вирішити проблему Корейського півострова
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп наполегливо закликав Китай докладати більше зусиль для розв'язання кризи навколо Північної Кореї. Про це він заявив на зустрічі з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном у Пекіні, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Ми повинні діяти швидко. Сподіваюся, Китай діятиме швидше та ефективніше щодо цієї проблеми, ніж будь-хто...Китай може вирішити цю проблему просто і швидко, тож я закликаю Китай та вашого чудового президента дуже інтенсивно працювати над цим", - заявив Трамп.
Нагадаємо, Трамп закликав всі країни об'єднатися для блокади КНДР.