Трамп заявив, що Китай здатен легко вирішити проблему Корейського півострова

"Ми повинні діяти швидко. Сподіваюся, Китай діятиме швидше та ефективніше щодо цієї проблеми, ніж будь-хто...Китай може вирішити цю проблему просто і швидко, тож я закликаю Китай та вашого чудового президента дуже інтенсивно працювати над цим", - заявив Трамп.

Нагадаємо, Трамп закликав всі країни об'єднатися для блокади КНДР.