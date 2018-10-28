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Трамп заявил, что к расследованию стрельбы в Питтсбурге привлечено ФБР

Трамп заявил, что к расследованию стрельбы в Питтсбурге привлечено ФБР

Киев  •  УНН

 • 8335 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Федеральное бюро расследований (ФБР) США и другие правоохранительные структуры вовлечены в расследование стрельбы в синагоге в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Об этом сообщил в субботу журналистам президент США Дональд Трамп, информирует УНН.

“В течение следующего часа мы получим большое количество информации. Привлечено ФБР, все привлечены. И я говорил с губернатором (Пенсильвании Томом Вулфом), я разговаривал с мэром Питтсбурга Уильямом Педуто”, — сказал он.

“Много людей было убито, многие тяжело ранены. Говорят, что место преступления просто ужасает, некоторые специалисты, повидавшие множество мест преступлений, называют это — самым ужасным”, — добавил Трамп.

Позже по прибытию в Индианаполис, где у президента намечена серия мероприятий, американский лидер назвал стрельбу в синагоге антисемистким преступлением.

“Это определенно выглядит как антисемитское преступление. Трудно поверить, что это по-прежнему происходит”, — сказал он, обратив внимание на то, что в результате инцидента “убито много людей”.

Как сообщил на пресс-конференции глава управления общественной безопасности Питтсбурга Вендел Хиссрик, шесть человек, включая четверых полицейских, получили ранения в результате стрельбы в субботу в синагоге Tree of Life (“Древо жизни”). Глава управления категорически отказался назвать число жертв и рекомендовал “с большой осторожностью относиться ко всей неофициальной информации” о случившемся.

Как сообщал УНН, утром в субботу 27 октября преступник открыл стрельбу в синагоге Tree of Life в Питтсбурге, штат Пенсильвания. По данным местного телеканала KDKA, в этот момент в синагоге несколько общин отмечали шаббат; в одном из помещений проходила церемония обрезания.

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