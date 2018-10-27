Стрілянина в синагозі в Піттсбурзі: наведені деталі

За словами очевидців, під час стрілянини злочинець кричав: “Всі євреї повинні померти”. Синагога розташована в районі Піттсбурга Скуіррел-Хілл, 40% жителів якого належать до єврейських громад.

За неофіційними даними, загинули вісім чоловік. Постраждали щонайменше шестеро людей, у тому числі четверо поліцейських. За даними KDKA, чотири людини були вбиті на першому поверсі, чотири — в підвалі будівлі. За оцінкою представників єврейської спільноти Піттсбурга, з якими поговорили журналісти, в будівлі синагоги на той момент мали перебувати декілька десятків людей.

Той, хто стріляв, здався поліції, він поранений. Приїхавши до синагоги, поліція вступила в перестрілку з нападником, використовуючи патрульні машини як щити. За даними журналістів, злочинець здався після перестрілки і переговорів з владою. Повідомляється, що це сталося на третьому поверсі будівлі і що він повз назустріч поліцейським. В якому стані нападник зараз, невідомо.

Про злочинця поки майже нічого невідомо. За даними ЗМІ, це білий чоловік 46 років на ім’я Роберт Бауер; в його соцмережах журналісти знайшли антисемітські записи, зроблені незадовго до злочину. За словами джерел NBC News, у нього при собі була напівавтоматична гвинтівка і кілька пістолетів.