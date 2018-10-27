Стрельба в синагоге в Питтсбурге: приведенные детали

По словам очевидцев, во время стрельбы преступник кричал: “Все евреи должны умереть”. Синагога расположена в районе Питтсбурга Скуиррел-Хилл, 40% жителей которого принадлежат к еврейским общинам.

По неофициальным данным, погибли восемь человек. Пострадали по меньшей мере шесть человек, в том числе четверо полицейских. По данным KDKA, четыре человека были убиты на первом этаже, четыре — в подвале здания. По оценке представителей еврейского сообщества Питтсбурга, с которыми поговорили журналисты, в здании синагоги на тот момент должны были находиться несколько десятков человек.

Стрелявший сдался полиции, он ранен. Приехав к синагоге, полиция вступила в перестрелку с нападавшим, используя патрульные машины как щиты. По данным журналистов, преступник сдался после перестрелки и переговоров с властями. Сообщается, что это произошло на третьем этаже здания и что он полз навстречу полицейским. В каком состоянии нападавший сейчас, неизвестно.

О преступнике пока почти ничего неизвестно. По данным СМИ, это белый мужчина 46 лет по имени Роберт Бауэр; в его соцсетях журналисты нашли антисемитские записи, сделанные незадолго до преступления. По словам источников NBC News, у него при себе была полуавтоматическая винтовка и несколько пистолетов.