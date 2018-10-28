Трамп заявив, що до розслідування стрілянини в Піттсбурзі залучено ФБР

“Протягом наступної години ми отримаємо велику кількість інформації. Притягнуто ФБР, усі залучені. І я говорив з губернатором (Пенсільванії Томом Вулфом), я розмовляв з мером Піттсбурга Вільямом Педуто”, — сказав він.

“Багато людей було вбито, багато тяжко поранено. Кажуть, що місце злочину просто жахає, деякі фахівці, які були свідками безліч місць злочинів, називають це — найжахливішим”, — додав Трамп.

Пізніше по прибуттю в Індіанаполіс, де у президента запланована серія заходів, американський лідер назвав стрілянину в синагозі антісемітським злочином.

“Це безперечно виглядає як антисемітський злочин. Важко повірити, що це як і раніше відбувається”, — сказав він, звернувши увагу на те, що в результаті інциденту “вбито багато людей”.

Як повідомив на прес-конференції голова управління громадської безпеки Піттсбурга Вендел Хіссрік, шість чоловік, включаючи чотирьох поліцейських, отримали поранення в результаті стрілянини в суботу в синагозі Tree of Life (“Древо життя”). Голова управління категорично відмовився назвати число жертв і рекомендував “з великою обережністю ставитися до всієї неофіційної інформацією” про те, що трапилося.

Як повідомляв УНН, вранці в суботу 27 жовтня злочинець відкрив стрілянину в синагозі Tree of Life в Піттсбурзі, штат Пенсільванія. За даними місцевого телеканалу KDKA, в цей момент в синагозі кілька громад відзначали шаббат; в одному з приміщень проходила церемонія обрізання.