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Трамп заявил, что членство в ВТО и ТТП невыгодно для США

Киев • УНН

 • 10935 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп в своем микроблоге заявил, что членство во Всемирной торговой организации и Транстихоокеанском партнёрстве невыгодно для Вашингтона, подчеркнув, что двусторонние договоры работают более эффективно и являются более выгодными формами торгового партнерства.. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт американского лидера.

Трамп заявил, что членство в ВТО и ТТП невыгодно для США

“Хотя Япония и Южная Корея хотели бы, чтобы мы вернулись в ТТП, мне не нравится эта сделка для США. Слишком много обязательств и никакой возможности выйти из него, если оно не работает”, — написал хозяин Белого дома.

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“Двусторонние сделки намного более эффективны, выгодны, они лучше для наших работников. Смотрите, как плоха для США Всемирная торговая организация”, — добавил Трамп.

Напомним, согласно сообщению Reuters, президент США Дональд Трамп намерен ослабить ряд ограничений на поставки оружия и военной техники другим странам. Это будет заложено в новой стратегии американской администрации, которую могут представить уже на этой неделе.

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