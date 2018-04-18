Трамп заявив, що членство в СОТ і ТТП невигідно для США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі заявив, що членство в Світовій організації торгівлі і Транстихоокеанському партнерстві невигідно для Вашингтона, підкресливши, що двосторонні договори працюють більш ефективно і є більш вигідними формами торгового партнерства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт американського лідера.
“Хоча Японія і Південна Корея хотіли б, щоб ми повернулися в ТТП, мені не подобається ця угода для США. Занадто багато зобов’язань і ніякої можливості вийти з нього, якщо воно не працює”, — написав господар Білого дому.
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“Двосторонні угоди набагато ефективніші, вигідні, вони кращі для наших працівників. Дивіться, як погана для США Світова організація торгівлі”, — додав Трамп.
Нагадаємо, згідно з повідомленням Reuters, президент США Дональд Трамп має намір послабити ряд обмежень на поставки зброї та військової техніки іншим країнам. Це буде закладено в новій стратегії американської адміністрації, яку можуть представити вже на цьому тижні.