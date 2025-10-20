Трамп заявил о наличии секретного оружия, над которым он работал четыре года

Президент США Дональд Трамп заявил, что обладает оружием, о существовании которого большинство людей не подозревает, и работа над его созданием началась четыре года назад, пишет УНН.

Детали

У нас есть оружие, о котором люди даже не знают. Я начал его разрабатывать четыре года назад – сказал Трамп.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил, что некоторые европейские лидеры сами желают обратиться к Дональду Трампу с просьбой о предоставлении Украине ракет Tomahawk. Он подчеркнул, что вопрос не только в наличии оружия, но и в его использовании по военным целям и в координации.

Ранее УНН писал, что президент США отметил, что война непредсказуема, и Украина все еще имеет шанс на победу. Он добавил, что хотя это возможно, он не думает, что это произойдет.