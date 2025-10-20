$41.730.10
Трамп заявив про наявність секретної зброї, над якою він працював чотири роки

Київ

 • 780 перегляди

Дональд Трамп заявив про володіння невідомою зброєю, над якою він працював чотири роки. Ця заява прозвучала на тлі обговорень щодо можливого звернення європейських лідерів до Трампа щодо надання Україні ракет Tomahawk.

Трамп заявив про наявність секретної зброї, над якою він працював чотири роки

Президент США Дональд Трамп заявив, що володіє зброєю, про існування якої більшість людей не підозрює, і робота над її створенням розпочалась чотири роки тому, пише УНН.

Деталі

У нас є зброя, про яку люди навіть не знають. Я почав її розробляти чотири роки тому

– сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі європейські лідери самі бажають звернутися до Дональда Трампа з проханням про надання Україні ракет Tomahawk. Він наголосив, що питання не лише в наявності зброї, а й у її використанні за військовими цілями та в координації.

Раніше УНН писав, що президент США зазначив, що війна є непередбачуваною, і Україна все ще має шанс на перемогу. Він додав, що хоча це можливо, він не думає, що це станеться.

Альона Уткіна

