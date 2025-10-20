Трамп заявив про наявність секретної зброї, над якою він працював чотири роки
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про володіння невідомою зброєю, над якою він працював чотири роки. Ця заява прозвучала на тлі обговорень щодо можливого звернення європейських лідерів до Трампа щодо надання Україні ракет Tomahawk.
пише УНН.
Деталі
У нас є зброя, про яку люди навіть не знають. Я почав її розробляти чотири роки тому
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі європейські лідери самі бажають звернутися до Дональда Трампа з проханням про надання Україні ракет Tomahawk. Він наголосив, що питання не лише в наявності зброї, а й у її використанні за військовими цілями та в координації.
Раніше УНН писав, що президент США зазначив, що війна є непередбачуваною, і Україна все ще має шанс на перемогу. Він додав, що хоча це можливо, він не думає, що це станеться.