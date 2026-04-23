Трамп заявил, что у него есть "все время мира", чтобы достичь соглашения о прекращении войны

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что на него не оказывается никакого давления в плане скорейшего заключения соглашения с Ираном о прекращении войны, утверждая, что время играет на руку Соединенным Штатам, а не Ирану, передает УНН со ссылкой на CNN.

Возможно, я самый спокойный человек, когда-либо занимавший эту должность. У меня все время в мире, а у Ирана – нет. Часы тикают! - написал Трамп в посте на Truth Social о прекращении конфликта.

Президент вновь охарактеризовал военное положение Ирана как значительно ослабленное, заявив: "Иранский флот лежит на дне моря, их ВВС уничтожены, их зенитное и радиолокационное вооружение уничтожено, их лидеров больше нет с нами, блокада непроницаема и сильна, и дальше будет только хуже — время не на их стороне!"

Разведка США видит большую боеспособность армии Ирана, чем признает администрация Трампа - СМИ

Президент США также продолжил заявлять, что любое соглашение о прекращении войны будет заключено на условиях США и в соответствии с ее графиком, подчеркнув, что соглашение состоится только "когда это будет уместно и выгодно" для Соединенных Штатов, а также для "наших союзников и, по сути, для остального мира".

Добавим

Ранее в четверг Трамп выразил разочарование действиями иранского руководства, ожидая "единственного" предложения о прекращении войны.

Трамп продлил перемирие с Ираном до 26 апреля – израильские СМИ