Трамп заявил, что у него есть "все время мира", чтобы достичь соглашения о прекращении войны

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

Дональд Трамп заявил об отсутствии давления относительно сроков соглашения с Ираном. Он подчеркнул уничтожение иранского флота и ВВС и ждет выгодных условий.

Трамп заявил, что у него есть "все время мира", чтобы достичь соглашения о прекращении войны

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что на него не оказывается никакого давления в плане скорейшего заключения соглашения с Ираном о прекращении войны, утверждая, что время играет на руку Соединенным Штатам, а не Ирану, передает УНН со ссылкой на CNN.

Возможно, я самый спокойный человек, когда-либо занимавший эту должность. У меня все время в мире, а у Ирана – нет. Часы тикают! -

 написал Трамп в посте на Truth Social о прекращении конфликта.

Президент вновь охарактеризовал военное положение Ирана как значительно ослабленное, заявив: "Иранский флот лежит на дне моря, их ВВС уничтожены, их зенитное и радиолокационное вооружение уничтожено, их лидеров больше нет с нами, блокада непроницаема и сильна, и дальше будет только хуже — время не на их стороне!"

Разведка США видит большую боеспособность армии Ирана, чем признает администрация Трампа - СМИ23.04.26, 10:11 • 2788 просмотров

Президент США также продолжил заявлять, что любое соглашение о прекращении войны будет заключено на условиях США и в соответствии с ее графиком, подчеркнув, что соглашение состоится только "когда это будет уместно и выгодно" для Соединенных Штатов, а также для "наших союзников и, по сути, для остального мира".

Добавим

Ранее в четверг Трамп выразил разочарование действиями иранского руководства, ожидая "единственного" предложения о прекращении войны.

Трамп продлил перемирие с Ираном до 26 апреля – израильские СМИ22.04.26, 23:45 • 17694 просмотра

Антонина Туманова

