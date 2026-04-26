Трамп заявил, что стрельба не остановит его от победы в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что стрельба на ужине для прессы в Белом доме не остановит его от войны с Ираном, хотя он считает, что инцидент вряд ли связан с этим конфликтом, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Это не остановит меня от победы в войне с Ираном. Я не знаю, имеет ли это какое-то отношение к этому, я действительно так не думаю, исходя из того, что нам известно — сказал Трамп журналистам в Белом доме после инцидента.

Однако ранее Трамп заявил, что "никогда не знаешь", связано ли это с войной с Ираном, и сказал, что следователи работают над мотивом стрелка, которого он описал как "одиночного волка".

Покушение на Трампа: нападавший был постояльцем отеля, у него обнаружили дробовик, пистолет и несколько ножей

Контекст

Как сообщал УНН, Трампа срочно эвакуировали с ужина для корреспондентов Белого дома после того, как в зале раздались выстрелы.

Президент США и первая леди Мелания Трамп, по-видимому, разговаривали в отеле Washington Hilton, когда их прервал шум.